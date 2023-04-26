Прасковья Захарова
Место рожденияд Никитино
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.10.1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев
Рождение ребёнка
17.02.1860
Сын: Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев
Рождение ребёнка
10.03.1864
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев
Смерть
Неизвестно