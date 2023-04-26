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Прасковья Захарова

Место рождения

д Никитино

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д Никитино
Бракосочетание
06.10.1852

Муж: Иван (младший) Николаев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1860

Сын: Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1864

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван (младший) Николаев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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