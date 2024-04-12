Сединкина (Лаптева) (Новопашенная) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Лаптева) (Новопашенная) Варвара Ивановна

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Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

10.03.1828

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Лаптев Иван

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1816

Муж: Новопашенной Яков Васильев

Рождение ребёнка
09.03.1817

Сын: Новопашенной Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1818

Сын: Новопашенной Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1820

Сын: Новопашенной Яков Яковлев

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1821

Дочь: Агапия Яковлева

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1824

Сын: Новопашенной Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1826

Муж: Сединкин Иван Максимов

Рождение ребёнка
28.11.1826

Дочь: Чащина Варвара Иванова

Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
10.03.1828
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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