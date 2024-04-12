Сединкина (Лаптева) (Новопашенная) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти10.03.1828
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Лаптев Иван
Бракосочетание
15.05.1816
Рождение ребёнка
09.03.1817
Сын: Новопашенной Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1818
Сын: Новопашенной Михаил Яковлев
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев
Рождение ребёнка
18.03.1820
Сын: Новопашенной Яков Яковлев
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев
Рождение ребёнка
14.04.1821
Дочь: Агапия Яковлева
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1824
Сын: Новопашенной Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Новопашенной Яков Васильев
Бракосочетание
24.01.1826
Рождение ребёнка
28.11.1826
Дочь: Чащина Варвара Иванова
Отец ребёнка: Сединкин Иван Максимов
Смерть
10.03.1828