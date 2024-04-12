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Новопашенной Яков Васильев

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

23.03.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1816

Жена: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1817

Сын: Новопашенной Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1818

Сын: Новопашенной Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1820

Сын: Новопашенной Яков Яковлев

Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1821

Дочь: Агапия Яковлева

Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.03.1824
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от гловной болезни
Рождение ребёнка
02.08.1824

Сын: Новопашенной Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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