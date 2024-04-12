Новопашенной Яков Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти23.03.1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
15.05.1816
Рождение ребёнка
09.03.1817
Сын: Новопашенной Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1818
Сын: Новопашенной Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1820
Сын: Новопашенной Яков Яковлев
Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1821
Дочь: Агапия Яковлева
Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна
Смерть
23.03.1824
Причина смерти: от гловной болезни
Рождение ребёнка
02.08.1824
Сын: Новопашенной Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна