Лаптев Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Лаптев Сергий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно