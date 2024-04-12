Лаптев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Иван

Лаптев Иван

Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Лаптев Сергий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Козулина Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Сединкина (лаптева) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close