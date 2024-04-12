Козулина (Лаптева) Варвара Иоаннова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти22.10.1824
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Лаптев Иван
Бракосочетание
20.01.1814
Рождение ребёнка
02.07.1814
Дочь: Евгения Васильева
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Рождение ребёнка
10.05.1817
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Рождение ребёнка
31.05.1819
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Рождение ребёнка
06.08.1820
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Рождение ребёнка
01.02.1822
Сын: Козулин Кир Васильев
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Рождение ребёнка
10.05.1823
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Смерть
22.10.1824
Причина смерти: от скорбуту