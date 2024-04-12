Козулина (Лаптева) Варвара Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулина (Лаптева) Варвара Иоаннова

Козулина (Лаптева) Варвара Иоаннова

avatar

Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

22.10.1824

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Лаптев Иван

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1814

Муж: Козулин Василий Александров

Рождение ребёнка
02.07.1814

Дочь: Евгения Васильева

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1817

Сын: Козулин Мокий Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1819

Сын: Козулин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1820

Сын: Козулин Емелиан Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1822

Сын: Козулин Кир Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1823

Сын: Козулин Симон Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.10.1824
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от скорбуту
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close