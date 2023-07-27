Козулин Василий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозулин Василий Александров

Козулин Василий Александров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Козулин Александр Терентьев

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1814

Жена: Козулина Варвара Иоаннова

Рождение ребёнка
02.07.1814

Дочь: Евгения Васильева

Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1817

Сын: Козулин Мокий Васильев

Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1819

Сын: Козулин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1820

Сын: Козулин Емелиан Васильев

Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1822

Сын: Козулин Кир Васильев

Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1823

Сын: Козулин Симон Васильев

Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1827

Сын: Козулин Гурий Васильев

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайлова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1838

Сын: Козулин Никон Васильев

Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайлова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Евфимия Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close