Козулин Василий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Козулин Александр Терентьев
Бракосочетание
20.01.1814
Рождение ребёнка
02.07.1814
Дочь: Евгения Васильева
Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
10.05.1817
Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
31.05.1819
Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
06.08.1820
Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
01.02.1822
Сын: Козулин Кир Васильев
Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
10.05.1823
Мать ребёнка: Козулина Варвара Иоаннова
Рождение ребёнка
04.10.1827
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайлова
Рождение ребёнка
11.12.1838
Мать ребёнка: Козулина Евфимия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно