Козулина (Козулина) Евфимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина (Козулина) Евфимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1827

Сын: Козулин Гурий Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1838

Сын: Козулин Никон Васильев

Отец ребёнка: Козулин Василий Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Василий Александров

Смерть
Неизвестно