Козулина (Козулина) Евфимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1827
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Рождение ребёнка
11.12.1838
Отец ребёнка: Козулин Василий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно