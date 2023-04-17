Панкова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкова Аграфена

Панкова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1815

Сын: Панков Данила Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Панков Иван Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Панков Максим Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Панков Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Панков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Панков Павел Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Панков Ефим Степанович

Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Степан Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close