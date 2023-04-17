Панкова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1815
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Панков Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Панков Степан Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно