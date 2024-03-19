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Панков Афанасий Степанович

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Панков Степан Кириллович

Мать: Панкова Аграфена

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Панкова Авдотья Афанасьевна

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Панков Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Яшина Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кожевникова Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Рождение ребёнка
22.06.1863 ст.

Дочь: Панкова Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: Панкова Ксения Ильина

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Панков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Федосья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Ксения Ильина

Смерть
1896
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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