Панков Афанасий Степанович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Панков Степан Кириллович
Мать: Панкова Аграфена
Рождение ребёнка
1847
Сын: Панкова Авдотья Афанасьевна
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Яшина Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кожевникова Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Рождение ребёнка
22.06.1863 ст.
Дочь: Панкова Агриппина Афанасьевна
Мать ребёнка: Панкова Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1867
Сын: Панков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Панкова Федосья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Федосья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Ксения Ильина
Смерть
1896