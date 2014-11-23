Григорьева (Сиротина) Раиса (Ироида-?) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Сиротина) Раиса (Ироида-?) Ивановна

Место рождения

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

19.03.1924

Дата смерти

23.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924

Отец: Сиротин (Талдыкин) Иван Васильевич

Мать: Сиротина (Сиротина) Акулина Владимировна

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Григорьев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
15.12.1952

Сын: Григорьев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.03.1955

Сын: Григорьев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Григорьев Михаил Петрович

Смерть
23.11.2014
Москва, город федерального значения Москва

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