Григорьева (Сиротина) Раиса (Ироида-?) Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.03.1924
Дата смерти23.11.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Григорьев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1952
Сын: Григорьев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1955
Сын: Григорьев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Григорьев Михаил Петрович
Смерть
23.11.2014