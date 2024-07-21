Сиротина (Сиротина) Акулина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Сиротина) Акулина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиротин Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Точно Константин Александрович

Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Сиротин Борис Константинович

Отец ребёнка: Не Точно Константин Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Сиротин Евгений Константинович

Отец ребёнка: Не Точно Константин Александрович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Сиротин Георгий Константинович

Отец ребёнка: Не Точно Константин Александрович

Рождение ребёнка
17.10.1915

Сын: Сиротин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1915

Сын: Сиротин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
25.01.1923

Муж: Сиротин Иван Васильевич

Тульская губерния, Сергеевская волость
Рождение ребёнка
19.03.1924

Дочь: Григорьева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1926

Сын: Сиротин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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