Сиротина (Сиротина) Акулина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиротин Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Сиротин Борис Константинович
Отец ребёнка: Не Точно Константин Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Сиротин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Не Точно Константин Александрович
Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1892
Сын: Сиротин Георгий Константинович
Отец ребёнка: Не Точно Константин Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1915
Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1915
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
25.01.1923
Тульская губерния, Сергеевская волость
Рождение ребёнка
19.03.1924
Дочь: Григорьева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1926
Отец ребёнка: Сиротин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно