Перфильев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1907 ст.
Дата смерти01.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907 ст.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Силина (Перфильева) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
1933
Сын: Перфильев Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Обоскалова (Перфильева) Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Перфильев Павел Андреевич
Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна
Смерть
01.01.1966