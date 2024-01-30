Перфильев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерфильев Андрей Иванович

Перфильев Андрей Иванович

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.09.1907 ст.

Дата смерти

01.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907 ст.

Отец: Перфильев Иван Акимович

Мать: Перфильева (Крохина) Ольга Андреевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Силина (Перфильева) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна

Бракосочетание
1928

Жена: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Перфильев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Обоскалова (Перфильева) Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Перфильев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Перфильева (Викулова) Анна Федоровна

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.01.1966
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.