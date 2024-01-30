Перфильева (Викулова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Силина (Перфильева) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
1933
Сын: Перфильев Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Обоскалова (Перфильева) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Перфильев Павел Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1995