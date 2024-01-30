Перфильева (Викулова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Викулова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Силина (Перфильева) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Бракосочетание
1928

Муж: Перфильев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Перфильев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Обоскалова (Перфильева) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Перфильев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1995

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