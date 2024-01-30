Перфильева (Крохина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Крохина) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Лоскутова (Перфильева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Перфильева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Перфильев Николай Иванович

Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович

Рождение ребёнка
21.09.1907 ст.

Сын: Перфильев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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