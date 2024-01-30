Перфильева (Крохина) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Лоскутова (Перфильева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Перфильева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Перфильев Николай Иванович
Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович
Рождение ребёнка
21.09.1907 ст.
Сын: Перфильев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Перфильев Иван Акимович
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно