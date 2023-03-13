Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

1741 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

1775 г.р.
1777 г.р.
1779 г.р.
1781 г.р.
1788 г.р.
1791 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Ананий Тимофеевъ

Мать: Алена Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Дмитрева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ионъ

Мать ребёнка: Алена Дмитрева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Алена Дмитрева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Алена Дмитрева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Евсей

Мать ребёнка: Алена Дмитрева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Онисимъ

Мать ребёнка: Алена Дмитрева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Алена Дмитрева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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