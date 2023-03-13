Григорий
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Ананий Тимофеевъ
Мать: Алена Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Дмитрева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ионъ
Мать ребёнка: Алена Дмитрева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Алена Дмитрева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Алена Дмитрева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Евсей
Мать ребёнка: Алена Дмитрева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Онисимъ
Мать ребёнка: Алена Дмитрева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Алена Дмитрева