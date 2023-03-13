Алена Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петръ
Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Катерина Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Тимофеевъ
Смерть
1790