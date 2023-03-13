Алена Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петръ

Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Катерина Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Ананий Тимофеевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Тимофеевъ

Смерть
1790
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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