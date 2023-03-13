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Петръ

Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ананий Тимофеевъ

Мать: Алена Денисова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Агрофена Силантьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Ульяна Никитина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: Ульяна Никитина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Силантьева

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