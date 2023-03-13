Петръ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Ананий Тимофеевъ
Мать: Алена Денисова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Агрофена Силантьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Ульяна Никитина
Рождение ребёнка
1795
Сын: Федоръ
Мать ребёнка: Ульяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Силантьева