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Мананкова Ирина Николаевна
Мананкова Ирина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1963
Пол
Женский
Отец
Мананков Николай Тимофеевич
1937 г.р.
Мать
Мананкова (Апенышева) Анна Куприяновна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963
Отец:
Мананков Николай Тимофеевич
Мать:
Мананкова Анна Куприяновна
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