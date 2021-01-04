Мананков Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти04.01.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Отец: Мананков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1963
Дочь: Мананкова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Мананкова Анна Куприяновна
Рождение ребёнка
16.06.1969
Дочь: Мананкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Мананкова Анна Куприяновна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2021