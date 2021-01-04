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Мананков Николай Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

04.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: Мананков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1963

Дочь: Мананкова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Мананкова Анна Куприяновна

Рождение ребёнка
16.06.1969

Дочь: Мананкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Мананкова Анна Куприяновна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мананкова Анна Куприяновна

Смерть
04.01.2021
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