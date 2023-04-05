Мананкова (Апенышева) Анна Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1940
Рождение ребёнка
26.08.1963
Дочь: Мананкова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Мананков Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.06.1969
Дочь: Мананкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мананков Николай Тимофеевич
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно