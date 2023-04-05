Мананкова (Апенышева) Анна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мананкова (Апенышева) Анна Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1940

Отец: Тюрганов Корнил Степанович

Мать: Апенышева Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
26.08.1963

Дочь: Мананкова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Мананков Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.06.1969

Дочь: Мананкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мананков Николай Тимофеевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мананков Николай Тимофеевич

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