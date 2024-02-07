Алексеева (Тихонова) Алина Юрьевна
Место рожденияБольшая Выла, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Юрий Петрович
Мать: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1996
Дочь: Наумова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Алексеев Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно