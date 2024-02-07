Алексеева (Тихонова) Алина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Тихонова) Алина Юрьевна

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Место рождения

Большая Выла, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1996

Дочь: Наумова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Алексеев Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Сергей Ильич

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