Тихонова (Иванова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Иванова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Выла

Дата рождения

15.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Ольга

Выла
Рождение ребёнка
23.02.1964

Сын: Тихонов Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла
Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Тихонов Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Тихонов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
24.04.1969

Дочь: Крылова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1972

Дочь: Васильева Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.05.1982

Дочь: Иванова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Алина Юрьевна

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович

Большая Выла, Россия
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