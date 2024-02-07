Тихонова (Иванова) Зоя Ивановна
Место рожденияВыла
Дата рождения15.06.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Ольга
Выла
Рождение ребёнка
23.02.1964
Сын: Тихонов Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла
Рождение ребёнка
Около 1966
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Около 1968
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
24.04.1969
Дочь: Крылова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1972
Дочь: Васильева Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.05.1982
Дочь: Иванова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Алина Юрьевна
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: Тихонов Юрий Петрович
Большая Выла, Россия