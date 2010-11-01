Тихонов Юрий Петрович
Место рожденияБольшая Выла
Дата рождения13.11.1938
Дата смерти01.11.2010
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938
Отец: Тихонов Петр
Большая Выла
Рождение ребёнка
23.02.1964
Сын: Тихонов Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла
Рождение ребёнка
Около 1966
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Около 1968
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
24.04.1969
Дочь: Крылова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1972
Дочь: Васильева Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.05.1982
Дочь: Иванова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Алина Юрьевна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Зоя Юрьевна
Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Агент
Большая Выла
Смерть
01.11.2010
Большая Выла
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Большая Выла