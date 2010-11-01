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Тихонов Юрий Петрович

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Место рождения

Большая Выла

Дата рождения

13.11.1938

Дата смерти

01.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938

Отец: Тихонов Петр

Мать: Тихонова Екатерина Ильинична

Большая Выла
Рождение ребёнка
23.02.1964

Сын: Тихонов Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла
Рождение ребёнка
Около 1966

Сын: Тихонов Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Тихонов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
24.04.1969

Дочь: Крылова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1972

Дочь: Васильева Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Аликовский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.05.1982

Дочь: Иванова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Алина Юрьевна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Зоя Юрьевна

Мать ребёнка: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Агент
Большая Выла
Смерть
01.11.2010
Большая Выла
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Большая Выла
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