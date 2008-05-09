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Полянская Алина Владимировна
Полянская Алина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.2008
Пол
Женский
Отец
Полянский Владимир Владимирович
1979 г.р.
Мать
Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2008
Отец:
Полянский Владимир Владимирович
Мать:
Полянская Людмила Юрьевна
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