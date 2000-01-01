Полянский Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянский Владимир Владимирович

Полянский Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Алина Владимировна

Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Багдан Владимирович

Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Роман Владимирович

Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close