Полянский Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская Алина Владимировна
Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полянский Багдан Владимирович
Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полянский Роман Владимирович
Мать ребёнка: Полянская Людмила Юрьевна