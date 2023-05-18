Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.2008
Дочь: Полянская Алина Владимировна
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
21.07.2011
Дочь: Полянская Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
05.10.2020
Сын: Полянский Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
05.10.2020
Сын: Полянский Роман Владимирович
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович