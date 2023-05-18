Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

24.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1984

Отец: Чечулин Юрий Владимирович

Мать: Чечулина (Батманова) Надежда Ильинична

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.2008

Дочь: Полянская Алина Владимировна

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
21.07.2011

Дочь: Полянская Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
05.10.2020

Сын: Полянский Богдан Владимирович

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
05.10.2020

Сын: Полянский Роман Владимирович

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

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