Улезькова Агриппина Калиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603
Рождение ребёнка
1834
Сын: Улезьков Мартин Федорович
Отец ребёнка: Улезьков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно