Улезькова Агриппина Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Агриппина Калиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Федор Яковлевич

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603
Рождение ребёнка
1834

Сын: Улезьков Мартин Федорович

Отец ребёнка: Улезьков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
27.08.1846 ст.

Сын: Улезьков Иван Федорович

Отец ребёнка: Улезьков Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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