Улезьков Мартин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезьков Мартин Федорович

Улезьков Мартин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Улезьков Федор Яковлевич

Мать: Улезькова Агриппина Калиновна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1855 г.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Небогина (Улезькова) Матрена Мартиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Улезьков Федор Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.