Улезьков Мартин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1855 г.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Небогина (Улезькова) Матрена Мартиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Улезьков Федор Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно