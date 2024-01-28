Улезьков Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Улезьков Яков Дмитриевич
Мать: Улезькова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 602об
Рождение ребёнка
1834
Сын: Улезьков Мартин Федорович
Мать ребёнка: Улезькова Агриппина Калиновна
Рождение ребёнка
27.08.1846 ст.
Мать ребёнка: Улезькова Агриппина Калиновна
Смерть
Неизвестно