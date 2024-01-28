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Улезьков Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Агриппина Калиновна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 602об
Рождение ребёнка
1834

Сын: Улезьков Мартин Федорович

Мать ребёнка: Улезькова Агриппина Калиновна

Рождение ребёнка
27.08.1846 ст.

Сын: Улезьков Иван Федорович

Мать ребёнка: Улезькова Агриппина Калиновна

Смерть
Неизвестно

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