Шихов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: (Шихова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: (Шихова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Огородникова) Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: (Шихова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: (Шихова) Мария

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