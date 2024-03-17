Шихов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Шихова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: (Шихова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Огородникова) Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: (Шихова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: (Шихова) Мария