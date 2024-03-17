(Шихова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шихова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Огородникова) Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей

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