(Черепанова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихов Алексей

Мать: (Шихова) Мария

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: (Петрова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Черепанов Степан Андреевич

Рождение ребёнка
24.06.1927

Дочь: (Турова) Любовь Степановна

Отец ребёнка: Черепанов Степан Андреевич

Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Черепанов Петр Степанович

Отец ребёнка: Черепанов Степан Андреевич

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