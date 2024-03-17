(Черепанова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихов Алексей
Мать: (Шихова) Мария
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: (Петрова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Черепанов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1927
Дочь: (Турова) Любовь Степановна
Отец ребёнка: Черепанов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
26.09.1930
Сын: Черепанов Петр Степанович
Отец ребёнка: Черепанов Степан Андреевич