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Черников Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Черников Федор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1837 и 1842

Сын: Черников Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1841

Сын: Черняков Потапий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Шпиненко ? Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Авдотья Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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