Шпиненко ? (Черникова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпиненко ? (Черникова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Черников Федор Федорович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.08.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Наталия Яковлевна Романченко
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Шпиненко ? Зиновий Иванович

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NQ-R?i=417&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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