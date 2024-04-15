Шпиненко ? (Черникова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Черников Федор Федорович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.08.1867 ст.
Наталия Яковлевна Романченко
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NQ-R?i=417&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно