Черников Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1837 и 1842
Дата смерти14.03.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1842
Отец: Черников Федор Федорович
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
24.05.1863 ст.
Мать ребёнка: Черникова Анна Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-J?i=643&cc=3511744
Восприемник
03.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Александрович Красный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черникова Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1903 ст.
Причина смерти: повесился | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQV-T?i=765&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.03.1903 ст.
на кладбище д. Кровной по отношению Г. Судебного следователя Сумского окружного суда 15 марта н.г. за №334