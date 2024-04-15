Черников Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1837 и 1842

Дата смерти

14.03.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1842

Отец: Черников Федор Федорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
24.05.1863 ст.

Сын: Черников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Черникова Анна Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-J?i=643&cc=3511744
Восприемник
03.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Александрович Красный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
14.03.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: повесился | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQV-T?i=765&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
16.03.1903 ст.
на кладбище д. Кровной по отношению Г. Судебного следователя Сумского окружного суда 15 марта н.г. за №334
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