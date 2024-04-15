Черникова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1837 и 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1863 ст.

Сын: Черников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Черников Василий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-J?i=643&cc=3511744
Восприемник
14.07.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Николаевна Бардакова
Восприемник
31.05.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Никифор Павлович Чернов
Восприемник
21.01.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Максим Ильич Простатин
Восприемник
10.09.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Иосиф Григорьевич Рудоменко
Восприемник
02.04.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Макар Карпович Симоненко
Восприемник
01.10.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Павловна (Бабиченкова) Стадник
Восприемник
05.07.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Афанасий Карпович Симоненко
Восприемник
11.11.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Степанида Алексеевна Матвиевская
Восприемник
18.07.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Павлович Бабиченко
Восприемник
04.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Григорьевич Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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