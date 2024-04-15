Черникова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.1863 ст.
Отец ребёнка: Черников Василий Федорович
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1D-J?i=643&cc=3511744
Восприемник
14.07.1863 ст.
Марина Николаевна Бардакова
Восприемник
31.05.1864 ст.
Никифор Павлович Чернов
Восприемник
21.01.1865 ст.
Максим Ильич Простатин
Восприемник
10.09.1866 ст.
Иосиф Григорьевич Рудоменко
Восприемник
02.04.1869 ст.
Макар Карпович Симоненко
Восприемник
01.10.1870 ст.
Пелагея Павловна (Бабиченкова) Стадник
Восприемник
05.07.1871 ст.
Афанасий Карпович Симоненко
Восприемник
11.11.1872 ст.
Степанида Алексеевна Матвиевская
Восприемник
18.07.1874 ст.
Иван Павлович Бабиченко
Восприемник
04.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Григорьевич Пархоменко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно