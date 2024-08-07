Степаненко (Чудновец) Евфимия Никитина 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степаненко (Чудновец) Евфимия Никитина

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Чудновец Никита Тимофеевич

Мать: Чудновец Домникия Ефремовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
09.01.1857

Муж: Степаненко Кондрат Васильевич

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф - 246-1-164. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1857г., лист-743,запись-6:
Рождение ребёнка
14.07.1858

Сын: Степаненко Владимир Кондратьевич

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1858г., лист-571, запись-67.
Рождение ребёнка
18.11.1859

Сын: Степаненко Платон / Панкрат / Кондратьевич

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1859г., лист-794, запись-134 .
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Юшка (Степаненко) Акилина Кондратьевна

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Тебий (Степаненко) Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Степаненко Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сидамон (Степаненко) Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Рождение ребёнка
?.06.1893

Дочь: (Степаненко) Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич

Смерть
Неизвестно

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