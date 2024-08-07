Степаненко (Чудновец) Евфимия Никитина
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
09.01.1857
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф - 246-1-164. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1857г., лист-743,запись-6:
Рождение ребёнка
14.07.1858
Сын: Степаненко Владимир Кондратьевич
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1858г., лист-571, запись-67.
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Степаненко Платон / Панкрат / Кондратьевич
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф - 246-1-172. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1859г., лист-794, запись-134 .
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Юшка (Степаненко) Акилина Кондратьевна
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Тебий (Степаненко) Феодосия Кондратьевна
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Степаненко Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сидамон (Степаненко) Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Рождение ребёнка
?.06.1893
Дочь: (Степаненко) Феодосия Кондратьевна
Отец ребёнка: Степаненко Кондрат Васильевич
Смерть
Неизвестно