Чудновец Никита Тимофеевич Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудновец Никита Тимофеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Чудновец Тимофей

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
До 1839

Жена: Чудновец Домникия Ефремовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Степаненко (Чудновец) Евфимия Никитина

Мать ребёнка: Чудновец Домникия Ефремовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.09.1840

Сын: Чудновец Иван Никитович

Мать ребёнка: Чудновец Домникия Ефремовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф-246-1-44. Пл. 7812167. 836/74.
Рождение ребёнка
20.08.1846

Сын: Чудновец Самуил Никитович

Мать ребёнка: Чудновец Домникия Ефремовна

ГАЗО, Ф - 246-1-98. Кресто-Воздвиженская церковь, м/к-1846г., лист-288, запись-95.
Смерть
Неизвестно

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