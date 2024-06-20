Чудновец Никита Тимофеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: Чудновец Тимофей
Мать: не указана
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
До 1839
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Степаненко (Чудновец) Евфимия Никитина
Мать ребёнка: Чудновец Домникия Ефремовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.09.1840
Мать ребёнка: Чудновец Домникия Ефремовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
ГАЗО, Ф-246-1-44. Пл. 7812167. 836/74.
Рождение ребёнка
20.08.1846
Сын: Чудновец Самуил Никитович
Мать ребёнка: Чудновец Домникия Ефремовна
ГАЗО, Ф - 246-1-98. Кресто-Воздвиженская церковь, м/к-1846г., лист-288, запись-95.
Смерть
Неизвестно