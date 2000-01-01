Кокорин Игнат Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Игнат Филиппович

Кокорин Игнат Филиппович

avatar

Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1785

Дата смерти

25.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кокорин Филип Иванович

Мать: Кокорина Мелания Афанасьева

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ульяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Федорова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Игнатьевна

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Федорова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Перминова Софья Игнатьевна

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Федорова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Ксения Федорова

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
25.03.1849
д. Кокорины (Федоровский)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close