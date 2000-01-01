Кокорин Игнат Филиппович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1785
Дата смерти25.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ульяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Федорова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Игнатьевна
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Федорова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Перминова Софья Игнатьевна
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Федорова
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Ксения Федорова
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
25.03.1849
д. Кокорины (Федоровский)