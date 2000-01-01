Кокорина (Мамаева) Мелания Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Мамаева) Мелания Афанасьева

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Место рождения

д. Нагорская

Дата рождения

1753

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Нагорская
Бракосочетание
11.02.1774 ст.

Муж: Кокорин Филип Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста Быстрицкий приход деревня Нагорская отец Афанасий Мамаев оба первым браком жених числится в починке Новорасчистном
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кокорин Игнат Филиппович

Отец ребёнка: Кокорин Филип Иванович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1792
д. Кокорины (Федоровский)
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