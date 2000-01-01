Кокорина (Мамаева) Мелания Афанасьева
Место рожденияд. Нагорская
Дата рождения1753
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Нагорская
Бракосочетание
11.02.1774 ст.
д. Кокорины (Федоровский)
1774г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста Быстрицкий приход деревня Нагорская отец Афанасий Мамаев оба первым браком жених числится в починке Новорасчистном
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Кокорин Филип Иванович
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1792
д. Кокорины (Федоровский)