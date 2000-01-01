Кокорина (?) Ксения Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (?) Ксения Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кокорин Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Кокорин Игнат Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Перминова Софья Игнатьевна

Отец ребёнка: Кокорин Игнат Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Игнат Филиппович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1850
д. Кокорины (Федоровский)
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