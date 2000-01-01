Кокорина (?) Ксения Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кокорин Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Кокорин Игнат Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Перминова Софья Игнатьевна
Отец ребёнка: Кокорин Игнат Филиппович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1850
д. Кокорины (Федоровский)