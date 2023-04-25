Салов Савелий Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салов Савелий Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1911

Дата смерти

16.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1911

Отец: Салов Калина

Мать: Салова Федора Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркалова (Салова) Ольга Савельевна

Мать ребёнка: Салова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1946

Дочь: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна

Мать ребёнка: Салова Анна Ивановна

Смерть
16.06.1991

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