Салов Савелий Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1911
Дата смерти16.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1911
Отец: Салов Калина
Мать: Салова Федора Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркалова (Салова) Ольга Савельевна
Мать ребёнка: Салова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1946
Дочь: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна
Мать ребёнка: Салова Анна Ивановна
Смерть
16.06.1991