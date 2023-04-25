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Баркалова (Салова) Ольга Савельевна
Баркалова (Салова) Ольга Савельевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Салов Савелий Калинович
1911 г.р.
Мать
Салова Анна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЯ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Салов Савелий Калинович
Мать:
Салова Анна Ивановна
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