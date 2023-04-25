Салова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркалова (Салова) Ольга Савельевна

Отец ребёнка: Салов Савелий Калинович

Рождение ребёнка
25.12.1946

Дочь: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна

Отец ребёнка: Салов Савелий Калинович

Смерть
Неизвестно

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