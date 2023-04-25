Салова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркалова (Салова) Ольга Савельевна
Отец ребёнка: Салов Савелий Калинович
Рождение ребёнка
25.12.1946
Дочь: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна
Отец ребёнка: Салов Савелий Калинович
Смерть
Неизвестно