Кобзева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Кобзева) Марина Иванова
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Кобзева) Фиона Иванова
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Кобзева) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев
Смерть
Неизвестно