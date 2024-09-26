Кобзева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Кобзева) Марина Иванова

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кобзев Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Кобзев Антон Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Кобзева) Фиона Иванова

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Кобзева) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кобзев Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Кобзев Иван Леонтьев

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно

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