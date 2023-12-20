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Кобзев Иван Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кобзев Леонтий

Мать: Кобзева ?

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кобзев Ермолай Иванов

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кобзев Антон Иванов

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фиона Иванова

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кобзев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Кобзева Анастасия

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно
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