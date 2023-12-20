Кобзев Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кобзев Леонтий
Мать: Кобзева ?
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кобзев Антон Иванов
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фиона Иванова
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кобзева Анастасия
Смерть
Неизвестно