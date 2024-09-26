Кобзев Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Кобзев Иван Леонтьев
Мать: Кобзева Анастасия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Кобзева) Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Кобзева Авдотья
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Кобзева Авдотья
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Кобзева) Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Кобзева Авдотья
Смерть
Неизвестно