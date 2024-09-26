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Кобзев Тимофей Иванов

Место рождения

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кобзев Иван Леонтьев

Мать: Кобзева Анастасия

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Кобзева) Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Кобзева Авдотья

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кобзев Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Кобзева Авдотья

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кобзева) Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Кобзева Авдотья

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно

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