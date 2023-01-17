Нестерова Доминика Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Доминика Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Нестеров Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Ильич

Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1914

Муж: Нестеров Афанасий Ильич

Рождение ребёнка
До 1937

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Ильич

Смерть
Неизвестно
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