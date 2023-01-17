Нестерова Доминика Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Нестеров Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Ильич
Конецгорье, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
До 1937
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Нестеров Афанасий Ильич
Смерть
Неизвестно