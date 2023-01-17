Нестеров Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1914
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Призыв на военную службу
?.09.1936
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Военная награда
19.11.1944
Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 609 от: 19.11.1944 Издан: ВС Карельского фронта
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945
Военная награда
24.05.1945
Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 309 от: 24.05.1945
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
29.12.1945
Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 243/н от: 29.12.1945 Издан: ВС 43 А СГВ