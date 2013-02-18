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Исакова Фатима Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2013

Отец: Исаков Даниил Абумуслимович

Мать: Гусейнова Оксана Нурмагомедовна

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